كفر الشيخ ترشح 14 سيدة مكافحة للأم المثالية ورائها قصص كفاح ونجاح مليئة بالتحدى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، عقد اجتماع للجنة التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن لاختيار وترشيح الأم المثالية بكفرالشيخ، وتشكلت اللجنة من الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، وعادل البزاوى، مدير الشئون القانونية بالمحافظه، ومنى البحيرى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيلة وزارة الثقافه، والدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وما جده عبدالله، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ، وأحمد غنيم، وكيل إدارة الأسرة والطفوله، وإيمان إبراهيم، مسئول المؤسسات والأسر البديلة، ورضا صلاح بإدارة الأسرة والطفولة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة وفقاً لشروط وضوابط تم وضعها، مؤكداً أن كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها، مثمنا دور وعمل اللجنة الفنية على جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في اختيار وترشيح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، لتكريمهن وإبراز قصص كفاحهم مع اقتراب احتفالات عيد الأم 2023 ".

ومن جانبه أوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للمديرية 18 من الأمهات اختيار الأمهات المثاليات، وقد انطبقت الشروط على 14 أما منهم، تم تقسيمهم 13 أم مثالية طبيعية، وأم بديلة.