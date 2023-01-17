عيش التموين بسعر التكلفة واستمرار انخفاض سعر الذهب والدولار.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم العديد من الاخبار في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع اليوم منها اعلان حاتم الصولى المتحدث باسم الهيئة القومية للبريد، إن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافيًا وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة.

وأوضح "الصولى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزاراتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين.

كما أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.052 مليار جنيه.

من جانبها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.

وتعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام ، وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرًا لارتفاع الاحتياطى الإلزامى الوقائى.

وأشارت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة. وقال التقرير الصادر عن الوكالة أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الاصول المرجحة باوزان المخاطر (RWA).

كما تراجعت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2023، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنكين الأهلي المصري، ومصر عند سعر 29.57 للشراء، 29.62 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.51 جنيه للشراء، 29.61 جنيه للبيع.

واستعرض عبد الحليم سالم في النشرة ،مشاركة وفد حكومة في منتدى دافوس العالمى بسويسرا ، حيث انطلقت أمس فعاليات منتدى "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، ووفد حكومي مصري من بينع وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا لكافة الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، وهدوء وتيرة المضاربة على الذهب مما تسبب في انخفاض الاسعار إلي مستويات 1790 دولار لجرام الذهب عيار 21.

من جانب اخر قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول مشيرا إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأوضح مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».