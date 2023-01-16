النشرة الاقتصادية..30% تخفيض بـ"أهلا رمضان" ورفع القيود على عدد الحجاج (فيديو)

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم ،عددا من الاخبار الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، اليوم الإثنين 16-1-2023، من ابرزها تخفيضات معارض اهلا رمضان البالغة نحو 30%، والتي شهد افتتاحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار أبرز السلع بالمعرض.



-كيلو السكر بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-كيلو الأرز بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-المكرونة 300 جرام بـ5.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

-كيلو الدقيق بـ17 جنيها بدلا من 20 جنيهاً.

-أرز بسمتي سوبر بـ55 جنيها بدلا من 65 جنيهاً.

-أرز بسمتي وسط بـ40 جنيها بدلا من 48 جنيهاً.

-أرز بسمتي عادي بـ32 جنيها بدلا من 40 جنيهاً.

--الفول المدشوش بـ28 جنيها بدلا من 36 جنيها.

-طبق البيض بـ80 جنيها بدلا من 90 جنيها.

-الزيت الخليط 800 جرام بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-كيلو الأرز السائب بـ12 جنيها بدلا من 13 جنيها.

-كيلو الفراخ المجمدة بـ65 جنيهاً.

-اللحم البرازيلي المجمد 500 جرام بـ60 بدلا من 70 جنيه.

-كيلو اللحم السوداني بـ135 جنيها.

-كيلو اللحوم البلدي بين 150 جنيها و160 جنيها.

-كيلو اللحوم ضأن بـ165 جنيها.

-البلطي الصغير بـ39,99 جنيه.

كما استعرض النشرة التراجع الطفيف في سعر الدولار حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 31.92 جنيه للشراء، 32.13 جنيه للبيع.

وأشار الزميل عبد الحليم سالم للتيسرات المتعلقة بموسم الحج حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، رفع القيود المفروضة على أعداد الحجاج فى السابق بسبب جائحة كورونا لتعود الأعداد لما كانت عليه قبل الجائحة .

ـ تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً أى بنسبة 73٪.

ـ أعداد الحجاج لهذا العام ستكون مليوني حاج منهم 1.8 مليون من الخارج و200 ألف حاج من داخل السعودية.

وأخيرا استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الاثنين، فى مستهل تعاملات الأسبوع، حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 حوالي 1835 جنيها للجرام، في حين يشهد السعر العالمي للذهب مستويات 1920 دولارا.

عيار 18 سجل 1573 جنيها.

عيار 24 سجل 2097 جنيها.

الجنيه الذهب 14680 جنيه.