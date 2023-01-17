البريد: كل بطاقات الدفع الإلكترونى ستستخدم فى صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

كتبت هبة السيد

قال حاتم الصولى المتحدث باسم الهيئة القومية للبريد ، إن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافيًا وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة.

وأوضح "الصولى"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزاراتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين.

وأشار حاتم الصولى، إلى أن هيئة البريد تتيح لعملائها أنواعا عديدة من البطاقات مثل بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق ويمكن للعملاء من أصحاب هذه البطاقات الاستفادة من منظومة الخبز.

ومن ناحية أخري تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات بالتكلفة الفعلية، في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة، الذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، بمجرد تطبيق هذه المنظومة.