انفجار ناقلة نفط فى نهر ماى كلونج بتايلاند وفقدان 8 عمال

بانكوك (أ ش أ)

أعلنت الشرطة التايلاندية انفجار ناقلة نفط في حوض لبناء السفن على نهر ماى كلونج فى منطقة موانج غرب العاصمة تايلاند اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن فقدان ثمانية عمال، وتضرر منازل مجاورة.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن الشرطة القول إن الناقلة، التى تبلغ حمولتها 6500 طن، تخضع لصيانة دورية وكانت خزاناتها فارغة. وتابعت أن انفجارا دوى في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وتحطمت زجاج النوافذ في المنازل، فيما أعلنت إدارة البحرية - بعد حوالي ساعة من الانفجار - السيطرة على النيران التي اندلعت في السفينة، ويجرى البحث عن ثمانية من عمال حوض بناء السفن .

وديسمبر الماضى، أعلنت البحرية الملكية التايلاندية، انتشال ست جثث لأفراد طاقم إحدى سفنها الحربية الغارقة فى خليج تايلاند بسبب عاصفة أدت إلى حدوث أمواج بحر عاتية، ولا يزال 23 من أفراد الطاقم فى عداد المفقودين.

وكانت السفينة الحربية، التي صنعت في الولايات المتحدة، تحمل 106 أفراد عندما تسببت الرياح القوية والأمواج العاتية في تدفق المياه إلى غرفة المحرك، مما تسبب في غرقها على بعد حوالي 37 كيلومترًا من الساحل الإقليمي. وأعلنت البحرية التايلاندية إنقاذ بحار، بعد قرابة يومين من غرق السفينة في خليج تايلاند، قائلة "تمكنا من إنقاذ أحد البحارة المفقودين، وهو بصحة جيدة.. وأنه ظل يطفو فوق الماء وهو متشبث بعوامة لمدة 10 ساعات، إلا أنه كان واعيا وقت العثور عليه".

وكان الجيش التايلاندي، نشر سفنا حربية وطائرات هليكوبتر، فى محاولة لتحديد موقع 31 من أفراد مشاة البحرية المفقودين بعد غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند.