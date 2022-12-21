وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أنه حتى الآن، تم إنقاذ أكثر من 76 من أفراد طاقم السفينة الحربية "سوخوثاي" وتتواصل جهود البحث والإنقاذ حتى يتم العثور على جميع المفقودين.

وكانت السفينة الحربية، التي صنعت في الولايات المتحدة، تحمل 106 أفراد عندما تسببت الرياح القوية والأمواج العاتية في تدفق المياه إلى غرفة المحرك، مما تسبب في غرقها على بعد حوالي 37 كيلومترًا من الساحل الإقليمي.

وأعلنت البحرية التايلاندية أمس الثلاثاء إنقاذ بحار، بعد قرابة يومين من غرق السفينة في خليج تايلاند، قائلة "تمكنا من إنقاذ أحد البحارة المفقودين، وهو بصحة جيدة.. وأنه ظل يطفو فوق الماء وهو متشبث بعوامة لمدة 10 ساعات، إلا أنه كان واعيا وقت العثور عليه".