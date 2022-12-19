نشر سفن حربية وطائرات هليكوبتر عقب غرق سفينة عسكرية فى خليج تايلاند

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه تم إرسال ثلاث سفن تابعة للبحرية وطائرتي هليكوبتر؛ للبحث على المفقودين قبالة مقاطعة "براتشواب خيرى خان" حيث غرقت السفينة على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من الساحل، عقب تعرضها لعطل في المحرك.

ووفقا للقوات البحرية، أدت الرياح والأمواج القوية إلى دخول مياه البحر إلى السفينة؛ مما أدى إلى تلف نظامها الكهربائي وفقدان الطاقة الأساسية، وتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في انقلابها.

وأوضحت البحرية أنه تم إنقاذ 75 شخصا حتى الآن وما زال 31 آخرون في عداد المفقودين.