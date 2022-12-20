إنقاذ بحار بعد يومين من غرق سفينة عسكرية فى خليج تايلاند

أ.ش.أ

أعلنت البحرية التايلاندية اليوم الثلاثاء إنقاذ بحار، بعد قرابة يومين من غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند، فيما لا يزال البحث جاريا عن 29 آخرين من مشاة البحرية المفقودين.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن القائد الإقليمي في البحرية بيتشاي لورتشوساكول، قوله "تمكنا من إنقاذ أحد البحارة المفقودين، وهو بصحة جيدة"، مشيرا إلى أنه ظل يطفو في الماء وهو متشبث بعوامة لمدة 10 ساعات، إلى أنه كان واعيا وقت العثور عليه.

ونشر الجيش التايلاندي ثلاث سفن تابعة للبحرية وطائرتي هليكوبتر؛ للبحث على المفقودين قبالة مقاطعة "براتشواب خيرى خان" حيث غرقت السفينة على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من الساحل، عقب تعرضها لعطل في المحرك.

ووفقا للقوات البحرية، أدت الرياح والأمواج القوية إلى دخول مياه البحر إلى السفينة؛ مما أدى إلى تلف نظامها الكهربائي وفقدان الطاقة الأساسية، وتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في انقلابها.