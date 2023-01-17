انطلاق أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خلال أيام.. صور

كتب عبد الحليم سالم

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ، يرافقه الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ل لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وقيادات شركة غزل المحلة الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تزيد على 23 مليار جنيه .. تعرف على التفاصيل في 6 معلومات.

1 – تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

2 – تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع .

3 - يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

4 - يستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

5 - تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.





6 – تم توقيع عقد الانشاء في 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام .