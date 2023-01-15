وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مصانع الغزل الجديدة وموقف توريد الماكينات بالمحلة

كتب عبد الحليم سالم

في إطار جولاته الميدانية، والمتابعة الدورية لسير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير، قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، بجولة تفقدية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأها باجتماع مع عدد من مقاولي التنفيذ ومسؤولي الشركات الذين يعملون في مواقع التطوير، في حضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.

وراجع المهندس "عصمت"، بحسب بيان الوزارة اليوم ،خطة العمل في جميع المصانع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية، وأعمال العزل، واستلام الماكينات الجديدة ومواعيد التركيب والتشغيل التجريبي، وتدريب العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، والاعتماد على الخبرات الموجودة في الشركات والتي اعتبرها الوزير ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها بتدريبها وحسن إدارتها.



محمود عصمت وزير قطاع الاعمال

وأكد المهندس محمود عصمت ، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، وطلب من المجتمعين التعاون والعمل بروح الفريق من أجل إنجاز المهمة والوصل بالمشروع العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى بر الأمان، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وإزالة العقبات التي تعوق الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال في ظل المتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، مواقع الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة، ومنها مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، واستمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي ونسب ومعدلات الإنجاز، ووجه بضرورة تسريع وتيرة إتمام المشروعات.

وتفقد الوزير الآلات والماكينات الحديثة التي تم توريدها خلال الفترة القليلة الماضية في مصنع "غزل 4"، وتابع موقف توريد باقي الماكينات على مستوى مختلف المصانع.

وخلال الجولة، تفقد المهندس "عصمت" منطقة المرافق والملاعب والتي تشمل شركة غزل المحلة لكرة القدم والاستاد وملاعب التدريب الفرعية ونزل اللاعبين.

حرص وزير قطاع الأعمال العام، على تفقد مستشفى شركة غزل المحلة، وطلب إعداد دراسة تفصيلية حول الطاقة الاستيعابية والحالة الفنية لمركز الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والرعاية المركزة لبحث تطويرها وإيجاد الشكل الأمثل للاستفادة منها وحسن إدارتها بما يخدم العاملين وأهالي مدينة المحلة الكبرى، وقام بتفقد العيادات وأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية وغرف العمليات، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للمستشفى.