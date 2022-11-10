7 آليات لتطوير وتنشيط مصانع الغزل والنسيج الجديدة.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركة القابضة للغزل والنسيج ، أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه ، مع تطبيق آليات جديدة تزامنا مع تطوير المصانع ، وفق توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام .. تعرف عليها .

1- تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي ، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج.

2- زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر.

3- إعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.

4- يجري إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.

5- تطوير مبيعات أسواق التصدير.

6- تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة .

7- إضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.