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7 آليات لتطوير وتنشيط مصانع الغزل والنسيج الجديدة.. تعرف عليها

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:00 ص
7 آليات لتطوير وتنشيط مصانع الغزل والنسيج الجديدة.. تعرف عليها غزل ونسيج
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل الشركة القابضة للغزل والنسيج ، أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه ، مع تطبيق آليات جديدة تزامنا مع تطوير المصانع ، وفق توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام .. تعرف عليها .
 
 
1- تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي ، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج.
 
2- زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر.
 
3- إعادة تعريف المستهلك  بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.
 
 4- يجري إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.
 
5- تطوير مبيعات أسواق التصدير.
 
6- تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة .
 
7- إضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.
 
 

الغزل والنسيج

الملابس

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قطاع الاعمال العام

شركات الغزل

محمود عصمت



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