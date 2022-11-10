7 آليات لتطوير وتنشيط مصانع الغزل والنسيج الجديدة.. تعرف عليها

تواصل الشركة القابضة للغزل والنسيج ، أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه ، مع تطبيق آليات جديدة تزامنا مع تطوير المصانع ، وفق توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام .. تعرف عليها .
1- تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي ، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج.
2- زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر.
3- إعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.
4- يجري إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.
5- تطوير مبيعات أسواق التصدير.
6- تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة .
7- إضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.
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