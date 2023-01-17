"القوى العاملة": خطة تدريبية للشباب على مهن الزراعة والرى فى الوادى الجديد

كتبت – مرام محمد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء بديوان عام "الوزارة"، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لمناقشة ملفات مشتركة، وآليات وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفني، والتدريب المهني وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة.

واستمع الوزير خلال اللقاء من محافظ الوادي الجديد إلى متطلبات المحافظة التي وصفها بالغنية بحجم الاستثمارات، وبمواردها وطاقاتها البشرية في مجال الزراعة والري واستصلاح الأراضي، موضحا أنها محافظة واعدة في هذا المجال.

ووجه وزير القوى العاملة، خلال اللقاء الإدارة المركزية للتدريب المهني برئاسة أيمن قطامش -الذي حضر اللقاء- بسرعة تغيير خطة التدريب التي كانت مقررة للمحافظة واستبدالها بخطة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بحسب ما طلبه السيد المحافظ، خاصة تدريب الشباب على مهن لها علاقة بالزراعة والري والطاقة الشمسية وتنقية الآبار، وأدوات حصاد المحاصيل الزراعية، والاستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة بالمحافظة، وإرسال عربة تدريب متنقلة جديدة إلى المحافظة، خاصة منطقة الفرافرة، حيث نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الوزير، إن استراتيجية الوزارة في الوقت الراهن تركز على عدد من الملفات الخدمية المهمة على رأسها التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

وأوضحت أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.