السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاشتراك فى سرقة فلاح بالإكراه بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد عزت غريب، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ف.م.م" وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامه بالسرقة في الطريق العام.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15985 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محربك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض لاشتراكه في سرقة دراجة بخارية بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك، أنه أثناء تواجد المجني عليه "ح.ي.ع" فلاح، بمحل عمله ليلا فؤجئ بالمتهم "ف.م.م" عاطل بالاشتراك في سرقة المجني عليه مشهرا بسلاح أبيض مطواة، وهدده بتسليم كافة متعلقاته من مبالغ مالية، فسلمه مبلغ مالي 125 جنيها، واستولوا علي دراجته البخارية مما شل حركته ومقامته وبث الرعب في نفسه.



وتبين من تحريات القسم صحة الواقعة، ومن أقوال المجني عليه والتعرف علي مرتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، وجهت له ارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضي نصوص المواد 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 و1/3 من قانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنه 1978, 165 لسنة 1981 و 5 لسنة 2019 والبند رقم 5 المرفق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومن قانون رقم 12 لسه 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أمرت بإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.