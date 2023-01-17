الجامعة العربية تناقش تحديات الأسر العربية بالمهجر.. وكندا "نقطة الانطلاق"

بيشوى رمزى

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدني)، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع "مركز المسلم للدعم الاجتماعى والاندماج" ندوة مشتركة تحت عنوان "التحديات التى تواجه الأسرة العربية المهاجرة: مقاربة ثقافية - كندا نموذجًا"، بمقر الأمانة العامة وعبر تقنية الاتصال المرئى، حيث من المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وتشهد الندوة، والتى تحظى برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين العربى والكندى وممثلين عن منظمات عربية حكومية متخصصة ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مجتمع مدنى وخبراء وباحثين وطلبة من أبناء الجاليات العربية فى المهجر.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أنه سيتم عقد ندوة صحفية للإعلان عن أهداف الندوة ومحاورها والمشاركين فى جلساتها من الجانبين العربى والكندي.

وأوضحت أن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها التى تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع احدى منظمات المجتمع المدنى العربية فى المهجر، لأهمية المحاور التى سيتم بحثها والمتعلقة بمختلف التحديات التى تواجه الأسر العربية فى المهجر والنظر فى الإمكانيات المتاحة لتعزيز آليات التعاون المستقبلى بين الجهات المعنية بالهجرة واللجوء فى كندا والجامعة العربية، بما يخدم مصالح الجاليات العربية المقيمة فى الخارج.