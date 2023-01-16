7 أطعمة غنية بالبيوتين يجب إضافتها لنظامك الغذائي للحصول على شعر صحى

كتبت ميرفت رشاد

البيوتين هو أحد الفيتامينات الموجودة في عائلة B المركب ، وغالبًا ما يُعرف باسم فيتامين B7. إنها من المغذيات الدقيقة الحاسمة لعملية الجسم الصحية، عندما تستهلك ما يكفي من البيوتين في نظامك الغذائي ، يمكن لجسمك تحويل البروتين والدهون والكربوهيدرات التي تتناولها إلى جلوكوز ، مما يمنحك الطاقة.

يُعرف البيوتين أحيانًا باسم فيتامين هـ القابل للذوبان في الماء ، ومع ذلك ، لا يخزنه الجسم عادةً. لذلك يجب أن تستهلكه بشكل متكرر للحفاظ على المستويات المناسبة، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في المساعدة في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة ، يحتاج جسمك إلى إنتاج الكيراتين ، وهو نوع معين من البروتين يتكون من شعرك وبشرتك وأظافرك، يحتاج شعرنا بشكل خاص إلى عناية خاصة خلال أشهر الشتاء. يمكن أن يؤدي الطقس البارد والجاف إلى الجفاف والتكسر والقشرة وتساقط الشعر، وإليك الأطعمة الغنية بالبيوتين التي يمكن أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي الشتوي وتساعد في الحفاظ على صحة شعرك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".



7 أطعمة غنية بالبيوتين لشعر وبشرة صحية: 1. 1. البقوليات

تعد البازلاء والفاصوليا والعدس أمثلة على البقوليات الغنية بالبروتين والألياف ومجموعة متنوعة من المعادن، الفول السوداني وفول الصويا هما من أغنى مصادر البيوتين في هذه الفئة.

2. المشروم

المعادن مثل السيلينيوم والمغنيسيوم موجودة أيضًا في المشروم جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي كل كوب من عيش الغراب الطازج على 5.6 ميكروجرام من البيوتين.

3. البطاطا الحلوة

الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الكاروتينية وفيرة في البطاطا الحلوة، من حيث المصادر النباتية للبيوتين ، فهي من بين الأفضل.

4. صفار البيض

فيتامينات ب والبروتين والحديد والفوسفور كلها وفيرة في البيض، البيوتين وفير جدا في صفار البيض لتقليل خطر الإصابة بتلوث السالمونيلا وتعزيز امتصاص البيوتين ، يجب دائمًا سلق البيض تمامًا، يوجد بروتين يسمى أفيدين في بياض البيض ، وإذا تم تناوله غير مطبوخ ، فإنه يمكن أن يمنع امتصاص فيتامين البيوتين.

5. السلمون

أحماض أوميجا 3 الدهنية ، المتوفرة بكثرة في السلمون والأسماك الدهنية الأخرى ، تحظى بتقدير كبير لقدرتها على تخفيف الالتهابات في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر السلمون المطبوخ مصدرًا رائعًا للبيوتين ، حيث يوفر 5 ميكروغرام لكل 3 أونصات، يعتبر السلمون غذاءً رائعًا لصحة الجلد والشعر لأنه يحتوي أيضًا على الدهون الصحية.

6. البذور

نظرًا لوفرة الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية المهمة ، غالبًا ما يشار إلى البذور على أنها أطعمة فائقة الجودة. على سبيل المثال ، تحتوي بذور القنب على كمية كبيرة من الألياف وكذلك المعادن بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والزنك والنحاس، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من البيوتين.

7. اللوز

مع 1.5 ميكروجرام لكل ربع كوب ، يعتبر اللوز مصدرًا قويًا للبيوتين، أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة ، التي تقلل الالتهاب وتعزز صحة القلب ، موجودة أيضًا في اللوز، لديهم أيضًا فيتامين E ، وهو معدن آخر ضروري لصحة الشعر والبشرة، يمكن إقران اللوز مع طعام آخر غني بالبيوتين ، مثل دقيق الشوفان ، لزيادة مدخولك اليومي من الفيتامين.