5 عادات يجب اتباعها لصحة أمعائك أبرزها تناول الزبادى والبقوليات

كتبت ميرفت رشاد

صحة أمعائك قد تؤثر على صحتك العقلية والمعرفية، وأكدت الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يؤثر على أشياء مثل مستويات ضغط الدم ، وجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة يمكن أن تنتج مستويات أعلى من البكتيريا الضارة في الأمعاء، ما يؤدي إلى المزيد من السموم في جسمك، يمكن أن تساعد عادات الأكل في تحسين عملية الهضم، فضلاً عن تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء عن طريق محاربة البكتيريا الضارة من خلال زيادة إنتاج بكتيريا الأمعاء "الجيدة"، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تناول الأطعمة المخمرة وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة، مثل الزبادي يزيد من تنوع الميكروبيوم، ويقلل الالتهاب، ويحسن الاستجابة المناعية.

تناول الزبادي على الإفطار أو كوجبة خفيفة الزبادي هو طعام مخمر ويحتوي على مستنبتات بروبيوتيك يمكنها تقوية الأمعاء، تحتوي بعض أنواع الزبادي اليوناني أيضًا على بروبيوتيك مضاف مثل Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus casei، والتي يمكن أن تساعد في زيادة البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي. أضف المزيد من الشوفان يمكن أن يساعد تناول المزيد من الشوفان في تحسين صحة أمعائك لأن الشوفان من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك، والتي تغذي بكتيريا البروبيوتيك الجيدة في أمعائك، يحتوي الشوفان أيضًا على ألياف بيتا جلوكان على وجه التحديد، والتي تم ربطها ببكتيريا الأمعاء الصحية.

تناول الكثير من الفاصوليا والبقوليات تعتبر الفاصوليا والبقوليات من الإضافات الرائعة إلى نظامك الغذائي عندما تريد أمعاء صحية ، فإنها تعمل كمواد حيوية وتوفر الغذاء للبروبيوتيك داخل أمعائك.



يعتبر الحمص والفاصوليا السوداء والعدس مصادر ممتازة للألياف التي تعمل في جميع أنحاء الجهاز الهضمي وتساعد على الهضم من خلال العمل مع البروبيوتيك.