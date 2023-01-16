يوم ثقافي ترفيهي لدعم الأطفال فى قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل فعاليات الأنشطة المتعددة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث أقام قصر ثقافة بهاء طاهر يوم ثقافي ترفيهي لأطفال حضانة، حيث تحدثت سوسن محمد صالح عن النظافة والتغذية السليمة وعن نظافة الأسنان وغسل اليدين ونظافة الجسم وقص الأظافر، وأكل الغذاء الصحي في البيت وعدم تناول الأغذية من الباعة الجائلين، وقدمت نصائح للأطفال للحفاظ على صحتهم، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية عن تعليم وتلوين الرسم تنفيذ منال عمر وخالد حافظ.

فيما قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "رعاية ذوي القدرات الخاصة" أوضح على توفيق تعريف ذوي القدرات الخاصة واهتمام الدولة بهم وإندماج ذوي القدرات الخاصة فى المجتمع، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الأنفلونزا الموسمية والمتجددة"، وتحدثت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة، عن أعراض الأنفلونزا والوقاية منها، والغذاء الصحي لها والفيروس المخلوي وأعراضه.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية بالتعاون مع إدارة منطقة الوعظ بالأقصر، محاضرة بعنوان"استثمار الوقت" أوضح الشيخ عبد الصمد عبدالشافي أبو السعود، أن الإنسان مسؤول عن الوقت أمام الله وكيفية إستغلال الوقت ووصايا الرسول في صدد استثمار الوقت وأوامر وتعاليم القرآن الكريم التي حثت على إستثمار الوقت، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة ورشة حكى بعنوان "سلمان الكسلان" تأليف تهاني الأباصيرى أوضحت منال عبدالرسول مضمون القصة اللطف والأدب بدون نشاط وعمل لا يجدي ولا ينفع والنظافة وأهميتها للأطفال والكسل دائما يصاحبه الفشل ودور المعلم في شرح آيات القرآن الكريم وتأثيره على الأطفال، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكاية قصة بعنوان"ظريف والجائزة" ألقاها مينا عادل، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر.