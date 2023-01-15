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حوار مجتمعي حول مخاطر الممارسات الثأرية بقصر ثقافة بهاء طاهر فى الأقصر

الأحد، 15 يناير 2023 11:17 ص
حوار مجتمعي حول مخاطر الممارسات الثأرية بقصر ثقافة بهاء طاهر فى الأقصر جانب من الحوار
الأقصر – أحمد مرعى

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تنوعت الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "حوار مجتمعي حول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية للممارسات الثأرية"، وأوضح ضياء الدين أحمد محمد، من المسؤل عن الثأر ودور الأسرة في مسؤولية الثأر وتربية النشء الصحيح، ومراحل الطفولة والشباب والقيم والأخلاق في تربية الطفل وكيفية توضيح وأخذ الحقوق بطرق مشروعة والعفو والصفح ولجنة المصالحات العرفية ودورها وإحترام الكبير وغرس قيم إيجابية في الطفل حتى مرحلة الشباب.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات"، وتحدث محمد محمد الصادق عن أنواع المساواة وكيف يتم تحقيق المساواة بين الجنسين وأهم مظاهر حق المساواة، حيث أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الاحتفال بعيد الميلاد" تناول الشيخ محمد على محمد لماذا نحتفل بعيد الميلاد وذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وعيد الميلاد عيد الحب والمحبة والسلام، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات" أوضح الشيخ همام محمد موسى تعريف الشائعات والتأكد من مصادر الشائعات من الصحة والعدم وخطورة الشائعات على المجتمع سلبا منها تفكك الأسر وعلاج خطورة الشائعات الكاذبة.

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأسس الصحيحة لاختيار شريك الحياة" وقالت أمل النوبى كيف يكون شريك الحياة مهم في حياتي وأسس وصفات شريك الحياة وكيفية التركيز فى جذبه، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير ألقى قصيدة بعنوان "توب أسود"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر علي حسان ألقى قصيدتي " كاسمي، لدينا".

 


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