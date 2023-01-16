مصلحة الجمارك: غير مسموح للأفراد نقل مستلزمات طبية بكميات كبيرة فى المطارات

كتب محمد شرقاوى

قال إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، إنه غير مسموح للأفراد، نقل مستلزمات طبية بالمطارات بكميات كبيرة، ومنها أدوية وأسنان وعظام ، مؤكدا أن الشخص الذى تم ضبطه كان يخفى الأدوية بين الملابس لغرض بيعها للشركات والصيدليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: يوميا هناك محاضر تهريب للذهب والألماظ بسبب تذبذب الدولار فى مصر، لافتا إلى أن الجميع يخضع للتفتيش على مستوى المطارات.

تابع أنه غير مسموح للأفراد نقل مستلزمات طبية لأن هناك شركات أدوية مصرح لها استيراد هذه الأدوية، مضيفا أن مصلحة الجمارك تنفذ قوانين الدولة فى دخول وخروج أى منتج.

أوضح أنه لا يوجد قرار صدر بخصوص مصادرة العملات أقل من 10 آلاف دولار، ولكن هناك عندما يتجاوز 10 آلاف دولار يجب الإبلاغ عن المبلغ.

وأكد أن الهدايا المسموح بها للشخص فى حدود 10 آلاف جنيه، مضيفا أن مطار القاهرة يستقبل فى اليوم أكثر من 80 رحلة وكل رحلة على الأقل بها 200 راكب، وبنعمل تحرى على بعض الركاب وليس الكل.