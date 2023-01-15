ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من مستلزمات جراحة العظام.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأحد، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة، أستوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت مأمور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

كلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام أخفاها الراكب بين طيات الملابس بالحقائب بلغ عددهم 1199 عبوة مسمار طبي خاص بجراحة العظام، و32 أداة تستخدم في جراحة العظام بإجمالي 1231 عبوة.

شارك في الضبط وجرد وتحريز المضبوطات كل من الدكتور مؤمن حسن، و محمد قنديل، وأحمد إبراهيم عمر، ومحمد فتح الله وعبد القادر إبراهيم مآمير الجمرك.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.