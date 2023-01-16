جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميده مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه محمد زايد مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لإرتباكه الشديد .

وقام سامى سليمان مدير الحركة بتشكيل لجنة من محمد حسين محمود وأيمن على محمد مأمورى الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود 14 هاتف محمول ماركة آيفون و2 جهاز خاص بإعادة برمجة التليفونات المحمولة وعلبة تليفون فارغة مخبأة على جسد الراكب أسفل ملابسه.

وقام بالجرد والتحريز المضبوطات محمد أحمد وسلامه عبد الخالق مأمورى الجمرك بحضور على فهمى من الأمن الجمركى.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 1 لسنة 2023 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.