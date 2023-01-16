محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لمناقشة زيادة الإيرادات

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لوضع رؤية واستراتيجية لتحسين وزيادة إيرادات الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورد الحيوى لتعظيم موارد المحافظة، وذلك بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمود سعد رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومديرى الشؤون المالية والقانونية والتخطيط ومتابعة الخطة ورؤساء الوحدات المحلية والطرق والنقل والكبارى.

ناقش المحافظ الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة لإنشاء نظام لإدارة الطاقة "الإنارة العامة بالشوارع والميادين" بالوحدات المحلية وتحديد المهام والمسؤوليات للمختصين بكل وحدة محلية فى الجوانب المالية والقانونية والفنية والإشرافية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة بالوحدات المحلية لإدارة الطاقة المستخدمة من الإنارة الخاصة بالشبكة القومية للإنارة التى تخص الوحدة المحلية.

وأشار المحافظ إلى مهام عمل تلك اللجنة، التى تتضمن وضع الخطط والسياسيات اللازمة لإنشاء نظام لإدارة الطاقة المتجددة، وإعداد قاعدة بيانات "على أحد برامج الحاسب" يتضمن كمية الطاقة المستخدمة ووضع خط أساس لاستخدام الطاقة عن آخر عامين مقارنة بمؤشرات العام الحالى، بجانب عرض تقرير شهرى بما تم من إجراءات متعلقة بالبيانات والمراجعة الفنية والمقترحات وأوجه الدعم المطلوبة وتوفير الاحتياجات التدريبية والبشرية والمالية، إضافة إلى العمل على حوكمة منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفق القانون، وأيضاَ دراسة اعتماد مقابل الاستغلال الإعلانى بالضوابط والإجراءات المنظمة للإعلانات عن العام المالى الحالى.