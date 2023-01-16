حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1000 مواطن في قرية الحرجة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية بوزارة الصحة، والتى تشرف عليها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده د. محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية بقرية الحرية "3" مركز الفشن، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (باطنة/ أطفال/ صدر/جراحة/نساء/ جلدية/تنظيم الأسرة/أسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1097 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 21، معمل طفيليات 21، حالات الأشعة 6، استصدار 2 قرار علاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 25 حالة.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد/ متابعة الحمل/ تنظيم الأسرة/ سرطان الثدى/ سلامة الغذاء/ سوء استخدام الأدوية/الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى توليه الوزارة لتلك القوافل وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.