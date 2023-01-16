محافظ أسوان يسلم أجهزة العرائس لـ15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الاثنين، أجهزة العرائس لـ 15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون المشترك بين المحافظة وأحد مؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى وتحت شعار "فرحتنا واحدة"، وذلك بحضور صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

ووجه اللواء أشرف عطية، بتسليم عدد 2 سجادة بجودة عالية لكل عروسة من مبادرة " الناس لبعضهم " ضمن جهودها لنشر البسمة والفرحة على وجوه أبنائها وبناتها من الشباب المقبل على الزواج ، مثمناً الدور المجتمعى للمؤسسة لما تقدمه من أعمال الخير اللا محدودة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد أشرف عطية بحرص المؤسسة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة تواكباً مع جهود مؤسسات المجتمع المدنى ودورهم الفعال فى خدمة مجتمعهم مما يؤكد على أن أهل مصر هم دائماً أهل للعطاء والخير ، وستظل مصر محفوظة بأرضها وشعبها المعطاء والخير أمد الدهر بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج ، وأن ينعموا بالحياة السعيدة.

ومن جانبها، أعربت صباح العربى، عن سعادتها بالمساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج ، مؤكدة أن محافظة أسوان موجودة فى قلب كل مصرى ، وأن المؤسسة لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر فى كافة ربوعها ، وتقديم الخدمات المختلفة لهم ، كما قدمت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة التهنئة إلى اللواء أشرف عطية ، وكافة القيادات التنفيذية ، وأهالى المحافظة بمناسبة العيد القومى باعتباره مناسبة وطنية عظيمة، موضحةً بأنهم لهم دور بارز فى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما قامت صباح العربى، بإهداء درع تذكارى لمحافظ أسوان تقديراً لدوره وجهوده الملموسة ، بينما قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لنائب رئيس مجلس الأمناء تعبيراً عن دور الشراكة المجتمعى الكبير الذى تقوم به المؤسسة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.