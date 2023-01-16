محافظ أسوان يعطى مهلة أخيرة لإنهاء مشروعات الإحلال بشارع الفنادق

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى: تبدأ على الفور أعمال الرصف والتطوير في المسافة المتبقية بطول 500 متر نظراً لأهمية هذا الشارع الحيوى، والذى يضم عدد من الفنادق السياحية ومتحف النوبة، وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، كما أنه يربط وسط المدينة بأحياء مدينة ناصر ونجع المحطة.

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة مشروعات البنية التحتية بمدينة أسوان، اليوم، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندس يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى سيد مدنى رئيس المدينة، والمهندس أحمد الملوانى مسئول الطرق.

كما شدد اللواء أشرف عطية على سرعة ربط الخطوط الجديدة على الشبكات للقضاء على ظاهرة تكرار الكسور في الخطوط القديمة حيث يستهدف الإحلال والتجديد إنشاء خزان أرضى بسعة 7 آلاف م3 لدعم وتحسين المياه بمناطق وسط وغرب المدينة بخطى مجموع أطوالهم 1700 متر، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللى إلى 800 مللى.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود وإستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لدى الشركة للإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية من مشروعات الإحلال والتجديد سواء بشارع الفنادق أو بطريق كسر الحجر، والذى تصل أطوال المشروع إلى 2.5 كم ، ويضم تركيب خط مياه شرب جديد حلقى بقطر 560 مللى، وخط آخر بقطر 355 مللى خاص بالروافع بمواسير PVC، ليتم ربطه بالشبكة الرئيسية، وبالتالى يتم إلغاء خطوط الإسبستوس القديمة، والذى يشهد حدوث كسورات متكررة به نظراً لتقادمه ليساهم ذلك فى إنتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر، وزيادة تدفقات المياه لمناطق وسط المدينة.