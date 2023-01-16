طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شمس ساطعة مع وجود نشاط خفيف للرياح، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية .

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارتى المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.