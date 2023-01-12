طقس الغربية الآن.. شمس متقطعة وأجواء باردة بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أجواء باردة مع وجود نشاط خفيف للرياح وسطوع متقطع لأشعة الشمس، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيفا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.