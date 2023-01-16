ختام الدورة التدريبية للإدارة المركزية لطب الأسنان بجنوب سيناء

شهد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ختام فعاليات الدورة التدريبية لرفع كفاءة اطباء الاسنان فى مجال علاج اللثة وزارعة الاسنان والتى تنفذها الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء بتكثيف الدورات التدريبية للأطقم الطبية بكافة المنشآت الصحية، والتى استهدفت اطباء الاسنان بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، والتى استمرت فعالياتها بقاعة التدريب بمركز التأهيل الاجتماعى بطور سيناء فى الفترة من 13 حتى 14 يناير 2023.

وقام بالتدريب الدكتورة آية زهران أخصائى علاج اللثة والدكتور أمجد تاج الدين استشارى الجراحة وزراعة الأسنان وتحت رعاية الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والدكتورة إيمان عبد العزيز نائب مدير الإدارة، وفى نهاية الدورة التدريبية تم تسليم شهادات إتمام التدريب لجميع الأطباء المشاركين.

كما قام الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة الصحة بجنوب سيناء بتقديم شهادات شكر وتقدير للسادة المنظمين للدورة التدريبية متمثلة فى الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة والدكتور كمال خيرى، مدير إدارة طب الاسنان بالمديرية، وضيوف الشرف الدكتور أشرف سليمان كبير أطباء الاسنان بجنوب سيناء ومدير إدارة طب الأسنان بالمديرية سابقاً والدكتور محمد الحمامصى نقيب اطباء الاسنان بالمحافظة.