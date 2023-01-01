صحة جنوب سيناء تنشر مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية خلال شهر يناير 2023

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالى الوديان والقرى والأماكن الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بمحافظة جنوب سيناء فى إطار تنفيذ مبادرة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن توجه القوافل يومى الأربعاء والخميس 4-5 يناير بوادى مدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر ومدينة أبو زنيمة ثلاث قوافل طبية على النحو التالى يومى الجمعة والسبت 6-7 يناير بوادى الرملة ووادى البدع ويومى الأحد والاثنين 8-9 بوادى تال ووادى غرندل والثلاثاء والأربعاء 10-11 يناير بالمركز الحضرى بأبوزنيمة، كما توجه قافلة طبية لمدينة أبو رديس وذلك بوادى فيران يومى الخميس والجمعة 12-13 يناير ويومى 14-15 يناير يتم عمل قافلة طبية بمدينة طور سيناء بوديان ميعر وأبو حجا.

وأشار إلى أن تلك القوافل تضم التخصصات الأتية: الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.