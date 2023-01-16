اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حياة كريمة تطلق قافلتين طبيتين فى الجيزة للكشف والعلاج مجانا.. اعرف الأماكن

الإثنين، 16 يناير 2023 06:00 ص
حياة كريمة تطلق قافلتين طبيتين فى الجيزة للكشف والعلاج مجانا.. اعرف الأماكن حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة بدءًا من يوم الثلاثاء القادم حتى 21 يناير، من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى "ابنى بيتك" بمدينة 6 أكتوبر، فى الفترة ما بين 17 إلى 18 يناير، وإطلاق قافلة طبية أخرى فى الكريمات بمركز ومدينة أطفيح فى الفترة ما بين 20 إلى 21 يناير.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" استهدفت خلال أعمال المرحلة الأولى فى محافظة الجيزة، رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية فى القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم.

وامتدت مشروعات التنمية إلى كافة قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، فى 24 قرية بمركزى الصف وأطفيح، وتستعد المحافظة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قرى حياة كريمة

حياة كريمة في الجيزة

قوافل طبية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. فحص 289 مواطنا فى قافلة طبية بقرية المستعمرة بالبحر الأحمر

الأحد، 15 يناير 2023 09:48 ص

حياة كريمة بالأقصر.. إنشاء لوحة توزيع كهرباء "النمسا" لخدمة الأهالى

الأحد، 15 يناير 2023 10:38 ص

تدريب الشباب على مهنة كهرباء التوصيلات فى قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

الأحد، 15 يناير 2023 11:31 ص

تشغيل وحدات طب الأسرة بصان الحجر بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

الأحد، 15 يناير 2023 11:30 ص

الانتهاء من إنشاء 8 مجمعات خدمية بقرى شبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 15 يناير 2023 11:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة