اليوم السابع
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حياة كريمة.. فحص 289 مواطنا فى قافلة طبية بقرية المستعمرة بالبحر الأحمر

الأحد، 15 يناير 2023 09:48 ص
حياة كريمة.. فحص 289 مواطنا فى قافلة طبية بقرية المستعمرة بالبحر الأحمر القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي علي 289 مواطنا في القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية المستعمرة، التابعة لمدينة القصير.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه يتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والاشعة والتحويل إلي المستشفيات إذا لزم الأمر مجانا من خلال القوافل .

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي على 276 مواطنا فى قافلة طبية، بقرية الحمروين، بمدينة القصير، لمدة يومين، حيث تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والفحوصات مجانا.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة  الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حيث أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لادارة القصير الصحية أمس وأول أمس .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تم  توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 276 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 65 فحصا معمليا، وتم إجراء 21 أشعة و سونار، وكذلك تم إجراء 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

إجراء الكشف الطبى مجانا

إجراء الكشف الطبى مجانا

 

جانب من قوافل حياة كريمة يمة الطبية
جانب من قوافل حياة كريمة يمة الطبية

 

قافلة حياة كريمة بقرية المستعمرة بالقصير
قافلة حياة كريمة بقرية المستعمرة بالقصير

 


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