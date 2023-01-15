تشغيل وحدات طب الأسرة بصان الحجر بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تشغيل 9 وحدات طب أسرة بالإدارة الصحية بصان الحجر، بكامل طاقتها، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم فرش وتشغيل وحدات تانيس، عبد العزيز إمام، الاتحاد، وكيل النياية، القصبي شرق، 5خفرع، 10 صنعاء، البكارشة، الرجايلة، البرادعية.

وأشار وكيل الوزارة لشمول عدد 20 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بصان الحجر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، يخضع 12 منشأة منها لأعمال رفع الكفاءة، و8 منشآت للإنشاء الجديد، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والغير طبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية.

يذكر أن وكيل الوزارة كان قد أشرف استلام أربع منشآت صحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ومدينة صان الحجر، وذلك خلال الاسبوع الماضي، في حضور لجنة مشكلة من "الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، والدكتور محمد البرادعي مدير الإدارة الصحية بصان الحجر"، والملازم اول احمد صلاح، وملازم اول محمود عبدالعزيز ممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال، واستكملت اللجنة استلام باقي الوحدات تباعا على مدار الأيام الماضية.