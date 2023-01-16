حساسية الفول السودانى.. هل يساعد تناوله مسلوقا فى علاجها؟

كتبت ــ فاطمة ياسر

قام الباحثون باختبار ما إذا كان العلاج باستخدام جرعات متتابعة من الفول السوداني المسلوق متبوعًا بالفول السوداني المحمص قد يساعد الأطفال في التغلب على حساسية الفول السوداني أم لا، ولقد أسفرت هذه التجربة السريرية عن وجود علاج بالفعل لدي الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، وجاء ذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalxpress"، وحيثيات الدراسة التي نشرت في مجلة الحساسية السريرية والتجريبية.

فبالنسبة للتجربة، خضع 70 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا يعانون من الحساسية تجاه الفول السوداني، وتلقواه مسلوقا لمدة 12 ساعة خلال 12 أسبوعًا، وكان تقسيم الوجبات كالتالي، الفول السوداني المسلوق لمدة ساعتين لمدة 20 أسبوعًا ، وفولًا سودانيًا محمصًا لمدة 20 أسبوعًا ، للحصول على جرعة صيانة مستهدفة من 12 حبة فول سوداني محمص يوميًا.

وأصبح ستة وخمسون من أصل 70 أي (80٪) من المشاركين غير حساسين للفول السوداني، و تم الإبلاغ عن الأحداث الضائرة المتعلقة بالعلاج في 43 (61 ٪) من المشاركين ، انسحب 3 منهم من التجربة.

وكتب المؤلفون "يمثل العلاج المناعي الفموي باستخدام مغلي متبوعًا بفول سوداني محمص نهجًا عمليًا يبدو فعالًا في إحداث إزالة التحسس ويرتبط بملف أمان ملائم”.