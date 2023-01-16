تقديم 5,631 مشروعا للتمكين الاقتصادى لأبناء المجتمع الأسوانى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى تحت قيادة محمد يوسف، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى باسوان، 5,631 مشروعا تنمويا متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الأن، تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى باسوان، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمه جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى اسوان، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة اسوان (5631) مشروع تنموى متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الأن . وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأوضح، أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة)، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة اسوان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.