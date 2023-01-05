قافلة طبية للكشف الطبى على المرضى بالمجان فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالى قري العباسية وكوم أمبو قبلى والخور مركز كوم أمبو، وقريتي الامباركاب والسيل الريفي مركز أسوان فى محافظة أسوان.

يأتي ذلك فى أول عام 2023، وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطنى.

القافلة استمرت على مدار يوم كامل بمستشفى أسوان الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد يوسف بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



قافلة طبية للكشف الطبي على المرضى