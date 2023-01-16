تشكيل لجنة لمتابعة الأمن والسلامة ومراجعة وصلات الكهرباء بمراكز شباب القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، خلال اجتماعه بالعاملين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين، والإدارة الاستراتيجية بالمديرية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز الشباب للتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والصيانة ومراجعة وصلات الكهرباء، ومراجعة كل الأعمال التأمينية بالمراكز.

وأكد "الصبروط"، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتأكيد على كل الأعمال التأمينية بمراكز الشباب لاسيما خلال فصل الشتاء استعدادا لموسم الأمطار وتضم اللجنة المشكلة المختصين بالإدارة الهندسية، خدمة المواطنين، الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات الفرعية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يأتي تشكيل لجنة المتابعة استمرارا لجولات المتابعة المتنوعة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والتي تهدف لتحقيق أكثر من هدف، حيث يتم تنفيذ أكثر من لجنة بهدف متابعة انضباط العمل والعاملين، ومتابعة السجلات المالية والإدارية، متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج، متابعة بهدف التعرف على المشكلات والاحتياجات ومتابعة بهدف التأكيد على عوامل الأمن والسلامة والصيانة الدورية ومتابعة المنشآت والمشروعات الاستثمارية.

وفي وقت سابق شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قرعة المجموعات بمسابقة دوري الأكاديميات لكرة القدم في نسختها الثالثة، والتي أجريت اليوم بديوان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث يشارك فيها 3 مراحل سنية، وذلك بحضور الكابتن محمد عمر لاعب نادى إسكو، والكابتن محمد طه عضو لجنة المسابقات والمدير التنفيذي لمنطقة القليوبية لكرة القدم، والكابتن أشرف مسعود عضو لجنة المسابقات، والكابتن سمير سعد مدير التسويق بقطاع الناشئين بنادي بنها الرياضي، ووليد فرماوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

وأكد الصبروط، في كلمته أن دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية أحد المشروعات المبتكرة بالقليوبية فهي فكرة ولدت كبيرة، واستمرت في الإزدهار والتطوير حتى وصلت للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم ومساعدهم في الوصول إلى الأندية الرياضية الكبرى، وفقا للمشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتي لم تقف عند الممارسة بل استمرت لتدريب البراعم على المنافسة والتطوير.