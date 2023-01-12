"شباب القليوبية" تنظم قرعة دورى أكاديميات كرة القدم بنسخته الثالثة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قرعة المجموعات بمسابقة دوري الأكاديميات لكرة القدم في نسختها الثالثة، والتي أجريت اليوم بديوان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث يشارك فيها 3 مراحل سنية، وذلك بحضور الكابتن محمد عمر لاعب نادى إسكو، والكابتن محمد طه عضو لجنة المسابقات والمدير التنفيذي لمنطقة القليوبية لكرة القدم، والكابتن أشرف مسعود عضو لجنة المسابقات، والكابتن سمير سعد مدير التسويق بقطاع الناشئين بنادي بنها الرياضي، ووليد فرماوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.

وأكد الصبروط، في كلمته أن دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية أحد المشروعات المبتكرة بالقليوبية فهي فكرة ولدت كبيرة، واستمرت في الإزدهار والتطوير حتى وصلت للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم ومساعدهم في الوصول إلى الأندية الرياضية الكبرى، وفقا للمشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتي لم تقف عند الممارسة بل استمرت لتدريب البراعم على المنافسة والتطوير.

كما أوضح "عمر"، فى كلمته أن دوري الأكاديميات أصبح إضافة كبيرة تُسهم في رفع مستوى كرة القدم وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين المحترفين، كما أصبح حلم لكثير من أولياء الأمور في احتراف أولادهم كرة القدم، لافتًا إلي أن اختيار الأكاديميات بعناية سيُساهم في تخريج أجيال رياضية قادرة على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأجريت قرعة المجموعات لترتيب تصفيات دوري الأكاديميات الذي ينقسم إلى قطاعين، القطاع الأول ويضم "بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر"، حيث أصبحت المرحلة الأولى 2012-2013 تتكون من 7 فرق، والمرحلة السنية 2010- 2011 تتكون من 8 فرق، والمرحلة الثالثة 2008-2009 تتكون من 8 فرق.

أما عن القطاع الثاني يضم "شبرا الخيمة، قليوب، القناطر الخيرية، الخانكة"، المرحلة الأولى 2012-2013 تتكون من 8 فرق، المرحلة الثانية 2010- 2011 تتكون من 8 فرق، والمرحلة الثالثة 2008-2009 تتكون من 8 فرق.

وبدأت فعاليات القرعة بالسلام الجمهوري، وعرض فيديو يلخص فاعليات الدوري وآراء اللاعبين وأولياء الأمور والمدربين بالدوري، كما تم عرض فيديو آخر لتدشين دوري الأكاديميات النسخة الثالثة يوم 20 سبتمبر 2022، وأعقبه كلمة الدكتور محمود الصبروط، وكلمه للكابتن محمد عمر، ثم أجريت القرعة على ترتيب المجموعات بالمراحل السنية الثلاثة، وانتهت الفعاليات بتكريم الحضور، حيث قدم "الصبروط" ميدالية الشباب والرياضة للكابتن محمد عمر، والكابتن محمد طه، والكابتن أشرف مسعود، والكابتن سمير سعد، لما لهم من اسهامات داعمة لنشاط كرة القدم بالقليوبية .

ويهدف الدوري إلى تنمية المواهب ورعايتها، تشجيع المشاركين على التنافس، واستثمار طاقات البراعم ،شغل أوقات الفراغ، واكتشاف المواهب الرياضية الجديدة، العمل على رعاية المواهب وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي لتحقيق مستوى أفضل.

جدير بالذكر أن دوري الأكاديميات لكرة القدم النسخة الثالثة ينقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية، باشتراك 223 فريقا على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية، المرحلة الثانية الأدوار التمهيدية على مستوى المحافظة يشارك بها الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية لكل مرحلة سنية على حدة، المرحلة الثالثة الدور قبل النهائي الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.