المشدد لعاطلين بتهمة قتل شخص وإصابة 2 آخرين وسرقة سيارة بالإكراه فى قنا

قنا - صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 10 أعوام لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شخصين آخرين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2009 عندما تمكن الأهالي من ضبط متهمين في واقعة مقتل شخص وإصابة آخرين بغرض السرقة في مركز فقط جنوب محافظة قنا، وتبين أن المتهمين في الواقعة أطلق أحدهما عدة طلقات نارية على محمود.ف، مزارع، فأصيب بتلك الطلقات وتوفي على إثرها، كما شرعا في قتل يوسف.ف، وشقيقه حسين، وسرقة سيارة نقل مملوكة لأشرف.م.

كان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه بأن استوقفا قائدها واعترضا طريقه وأطلق متهم منهما عدة أعيرة في الهواء لتهديده وتمكنا من الاستيلاء على السيارة، كما شرعا في سرقة رأس ماشية "عجل" وتمكن الأهالي من ضبطهما بعد مطاردتهما.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 2404 لسنة 2009 والتي عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.