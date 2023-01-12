الإعدام لعامل بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبى فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي.



وتعود أحداث الواقعة إلي مارس 2021 عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة الطفلة رودينا.ع.ص، 17 عاما، وتبين أن المتهم في الواقعة أحمد.م، عامل مقيم بشئون المعنى، 29 عاما، استدرج الطفلة إلي مكان ناء عن أعين الناس وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة مفارقة الحياة وسرق قرطها الذهبي ثم قام بدفن الجثة داخل حوش مهجور.



وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 8917 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1667 لسنة 2021 كلي قنا والتي قضت بالإعدام شنقًا للعامل.