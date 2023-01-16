الكشف على 3028 مواطناً ضمن القوافل الطبية المجانية بقرى حياة كريمة في أسوان.. صور

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ3028 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

على الجانب الآخر، استكمل الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان، بقيادة صالح فنجرى تنظيم حملاته المتتالية والتى استهدفت المرور على العديد من الأنشطة التجارية، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للسيطرة على الأسعار وترشيد الإنفاق الحكومى، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 4.5 طن متنوعة ، بإشراف من الرقابة الإدارية بأسوان ، وشارك فيها مسئولى الصحة والطب البيطرى ، بجانب مباحث التموين.

وأكد صالح فنجرى على أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، وأيضاً توجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حيث يتم مواصلة الحملات المكبرة الهادفة لضبط وإعدام السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية ، وتحرير المحاضر والغلق الإدارى للأنشطة التجارية المخالفة.



أدوية-مجانية



تخصصات-الأطفال



جانب-من-الكشف-الطبى



صرف-الأدوية



قوافل-طبية



قوافل-طبية-مجانية-فى-قرى-حياة-كريمة