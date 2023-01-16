صحة سوهاج: 102 قافلة طبية تقدم خدمات الطبية لـ107 آلاف مواطن بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية إلى 107 آلاف مواطن من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 46 قرية هى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات الصحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى من بين أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن فى المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات.

وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنجاز أقرب إلى الإعجاز للدولة المصرية نحو توفير حياه تليق بالمواطن المصرى صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أشار الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن القوافل شملت جميع التخصصات الهامة مؤكدا أن جميع الخدمات بتلك القوافل مجاناً تماماً بداية من الكشف والفحوصات وعمل التحاليل والإشعات وحتى صرف الدواء للمواطن.

ومن جانبها أضافت الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية أن شهر سبتمبر هو الأعلى ترددا خلال العام الماضى، حيث شهد إقبالا كبيراً من المواطنين الذين تجاوز عددهم 14 ألفا و500 مواطن مواطن تلقوا الخدمات الطبية من خلال 11 قافلة جابت 9 قرى موضحاً أن القافلة الواحدة تنفذ على مدار يومين.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل أن مديرية الصحة بسوهاج تسخر جميع امكانياتها لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا منوهة أنه يتم إطلاقه قافلتين أسبوعياً كل قافلة لمدة يومين وذلك وفق خطة القوافل الطبية المعلن عنها.