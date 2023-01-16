الجمهوريون فى "النواب" يطالبون البيت الأبيض بتسليم سجل زوار منزل بايدن

كتبت ـ ريم عبد الحميد

طالب الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض بتسليم كل المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش التي أسفرت عن العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس جو بايدن ومكتبه السابق، فى أعقاب الكشف عن مزيد من السجلات فى مقر إقامته فى ديلاوير.

وقال النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بالنواب إن لديهم الكثير من الأسئلة، وأوضح كامر فى تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس، إنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن. وقال إن الهدف هو تحديد من ربما كان لديه وصول إلى المواد السرية، وكيف وصلت السجلات على هناك.

وكان البيت الأبيض قد اكتشف خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية فى منزل بايدن يوم الخميس، فى نفس يوم تعيين مدعى خاص لمراجعة الأمر.

وفى خطاب موجه إلى رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين أمس، الأحد، انتقد كامر عمليات التفتيش التي أجراها محامى الرئيس فى الوقت الذى كانت فيه وزارة العدل تتولى التحقيق فى الأمر، وقال إن سوء تعامل بايدن مع المواد السرية يثير مشكلة حول ما إذا كان يقوض الأمن القومى. وطالب كامر البيت الأبيض بتقديم كافة المعلومات ذات الصلة، بما فى ذلك سجلات الزوار، بنهاية هذا الشهر.

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس، أنه فى حين أن وكالة الخدمة السرية تقدم الأمن فى مقر إقامة الرئيس الخاص، فإنها لا تحتفظ بسجلات زوار، بحسب ما قال متحدث باسم الوكالة.

وأشار المتحدث، إلى أنهم لا يحتفظون بشكل مستقل بسجلات الزوار لأن هذا مقر سكن خاص. وأوضح أن الوكالة تقوم بتصوير الزائرين فى ممتلكات الرئيس لكنها لا تحتفظ بسجلات لذلك.