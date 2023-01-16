اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 01:07 ص
أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30%

الإثنين، 16 يناير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30% معرض اهلا رمضان
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 

مدبولى: بدأنا "أهلا رمضان" قبل 3 شهور من الشهر الكريم ومستمرة حتى نهايته

وزير التموين: معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30%

طرح كرتونة البيض بمعرض "أهلا رمضان" في فيصل بـ80 جنيها

 


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