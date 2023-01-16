أخبار 24 ساعة.. معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
مدبولى: بدأنا "أهلا رمضان" قبل 3 شهور من الشهر الكريم ومستمرة حتى نهايته
وزير التموين: معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30%
مدبولى: الدولة بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة.. صور
طرح كرتونة البيض بمعرض "أهلا رمضان" في فيصل بـ80 جنيها
اتحاد الغرف التجارية: إقبال شديد من المواطنين على شراء السلع من معرض "أهلا رمضان" بالجيزة
التعليم تعلن قائمة البريد الإلكترونى لأوراق إجابة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج
الصحة: تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية ونستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة