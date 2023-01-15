أمطار رعدية غزيرة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل التقلبات الجوية وحالة طقس الاثنين

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التى ستشهدها البلاد غدا الاثنين، حيث تسود حالة من الطقس البارد ليلًا، وتستمر فرص تساقط الأمطار حتى الليل، والتى قد تكون غزيرة رعدية أحيانًا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية "etc" اليوم الأحد، أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا فى النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "مع دخول ساعات الليل سيؤثر منخفض جوى متعمق بشكل كبير على حالة الطقس فى المناطق الغربية، مما ينتج عنه زيادة الأمطار لتكون من غزيرة إلى رعدية خلال فترة الليل على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية".

وأشارت شاكر، إلى أنه مع تقدم ساعات الليل من اليوم الأحد ودخول الساعات الأولى من صباح غد الاثنين تشهد حالة الطقس زيادة الأمطار على المناطق الداخلية والسواحل الشمالية، لتكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على كافة المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى، وبعض المناطق من مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى، أن غدا الاثنين، يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية، رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.