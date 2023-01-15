التعليم تعلن قائمة البريد الإلكترونى لأوراق إجابة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

محمود طه حسين

تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الإعتذار والتقدير لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الالكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب في الخارج، تعلن الوزارة أنه تم إتاحة رابط جديد عبر الموقع الالكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الاجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.

وشددت على أنه حرصًا من الوزارة على توضيح كافة الخطوات، تتضمن ورقة الإجابة 4 اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ (❌) ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمي المخصص للصف الدراسى لإستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الإنتهاء من جميع الامتحانات.

وتود الوزارة أن توضح أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلي رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي:-

رابط موقع أبناؤنا في الخارج:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams

قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائى exam.prim4@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائى exam.prim5@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائى exam.prim6@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي exam.prep1@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادى exam.prep2@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي exam.prep3@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوى exam.than1@sabroad.emis.edu.eg

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الثانوى exam.than2@sabroad.emis.edu.eg