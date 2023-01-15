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طرح كرتونة البيض بمعرض "أهلا رمضان" في فيصل بـ80 جنيها

الأحد، 15 يناير 2023 11:08 م
طرح كرتونة البيض بمعرض "أهلا رمضان" في فيصل بـ80 جنيها اسعار البيض بمعرض اهلا رمضان
كتب مدحت وهبة وفاطمة محفوظ

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" بمنطقة فيصل حيث تشارك 11 شركة تابعة لوزارة التموين  داخل المعرض ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة  وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة  ن كما يتم أيضا طرح كرتونة البيض بسعر 80 جنيها بالمعرض.
 
كان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد شهد مساء اليوم، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.
 
وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.
 
وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.
 
كما تجول رئيس الوزراء بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة التي تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن، كما شاهد العروض المقدمة بالمعرض ومنها "كرتونة سلع غذائية" تتضمن أهم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، فيما أطلع رئيس الوزراء كذلك على أنشطة منفذ بيع الخضراوات والفاكهة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. 
 
 
 
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