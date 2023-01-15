17 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة جنوب الوادى

قنا - صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول متواصلة، في كليات الحقوق والحاسبات والمعلومات والتربية والزراعة والتمريض والطب البيطرى والهندسة والعلاج الطبيعى والآداب والعلوم و الإعلام، وطب الفم والأسنان والمعهد الفني الصحي.

وتفقد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية الحقوق، حيث أدى الامتحانات طلاب الفرقتين الثانية والرابعة، في إطار توجيهات رئيس الجامعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات.

وتابع نائب رئيس الجامعة، التزام الكليات بالقواعد المنظمة للامتحانات وتواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلاب، و تواجد اللجان الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة بالامتحانات.

وشهد الجولة الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، وأدى امتحانات اليوم 17 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة.