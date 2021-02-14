اليوم السابع
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23 فبراير .. عودة الطلاب للمدن الجامعية و27 بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادى

الأحد، 14 فبراير 2021 01:25 م
23 فبراير .. عودة الطلاب للمدن الجامعية و27 بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، قررت جامعة جنوب الوادى بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى بنفس الجداول المعدة سابقا

وأوضح غرباوي، أنه تم غلق المدن الجامعية لمدة أسبوع أخر ، على أن يتم استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021

وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى ، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة ، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي

 

 

 


مد اجازه نصف العام

رئيس جامعة جنوب الوادى

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جداول الامتحانات المعدة

قنا

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