وكيل تعليم الغربية يجتمع بفريق التوجيه والإرشاد بالمديرية لتنفيذ خطة "صقر 111"

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعاً بفريق التوجيه والإرشاد بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، استعداداً لتنفيذ خطة الإخلاء، التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 111".

ووجه وكيل الوزارة فريق التوجيه والإرشاد، بعمل توعية لجميع العاملين بالديوان، عن كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث، والاستعداد لتنفيذ بروفة اليوم، تمهيداً لتنفيذ لخطة الإخلاء غداً الاثنين.

حضر الاجتماع محمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي، فريد كمال، مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، صفاء حلمي، مسئول التوجيه والإرشاد بالمديرية، وأعضاء الفريق.

وكان قد اجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية.

حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف الصف الرابع والخامس الابتدائي، الأول الإعدادي، الأول والثاني الثانوي العام، الأول والثالث التجاري والفندقي، الأول والرابع الصناعي، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

شملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة السادات الثانوية بنات، الجيل المسلم بنون، والجمعية الخيرية الإسلامية الإعدادية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول المدارس أثناء المتابعة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي بالإضافة إلى الشيت الالكتروني تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

وقد صرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدي الامتحان نحو 113466طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 112045 طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، مادة الرياضيات ، ونحو 102174 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادي العام مادة العلوم، ويؤدي 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام مادة اللغة الانجليزية ، ويؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات "رياضة بحته"، فيما يؤدي 17963 طالب وطالبة من الصف الأول والثالث التجاري والفندقي، و18979 طالب وطالبة من الصف الأول والرابع الصناعي، و2892طالب وطالبة من الصف الأول الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن