وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوى.. صور

الغربية - فريق المحافظات

أجري اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة لمتابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف الصف الرابع والخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

شملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة الجهاد الابتدائية، طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومعهد النور للمكفوفين، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول المدارس أثناء المتابعة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي بالإضافة إلى الشيت الالكتروني تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

صرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدي الامتحان نحو 113466طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 112045 طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية ، ونحو 90075 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي العام مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويؤدي 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، مادة اللغة العربية، فيما يؤدي 17930 طالب وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالب وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي ، و3360طالب وطالبة من الصف الثاني الزراعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.